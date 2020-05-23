Mısırlı gazeteciden çok konuşulacak darbeci Sisi açıklaması! Darbe sürecinde Erdoğan detayını ilk kez açıkladı
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 2013'te ülkede yapılan darbeye ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Meşhur, darbe sürecinde Mısır'da yayın yapan ABD ve BAE'ye ait medya kuruluşlarının yanlış propagandası sonucu halkın ayaklandırıldığını ve Sisi'ye başa getirmek için zemin hazırlandığını söyledi.
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Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, darbeci Sisi'nin ülkede başa geliş sürecine ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Sabır Meşhur, Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası ülkede yer alan ABD ve BAE destekli medya kuruluşlarının halkı yanlış yönlendirdiğini söyledi.
Meşhur, darbe öncesinde Türkiye'nin bölge devletler için rol model ülke olduğunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının ABD ve BAE kanallarınca yanlış anlatıldığını belirtti.
Mısırlı gazeteci, bölgede Türkiye adına bir medya kuruluşunun olmaması nedeniyle ABD ve BAE'nin Türkiye aleyhine yalan yanlış haberler yaparak kirli emellerine ulaştıklarını anlattı.