Mısırlı gazeteciden çarpıcı analiz! Kılıçdaroğlu kimin torunu?
Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, birtakım çevrelerin "Seyyid" diye andığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İslam tarihinden kesitlerle karşılaştırma yaparak analiz etti.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışından sonra kadınların giyim-kuşamına yönelik hazırladığı yasa teklifi gündemdeki yerini korurken, 28 Şubatçı zihne sahip CHP yandaşları, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı'nın kamuoyunda samimiyetsiz karşılanan çıkışları, bazı çevrelerce desteklenirken, birtakım kişiler Kılıçdaroğlu'nun "seyyid" olduğunu iddia edecek kadar ileri gitti.
Kılıçdaroğlu kimin torunu?
Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, Youtube kanalında gerçekleştirdiği yayında, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
İslam tarihinden kesitler aktaran Meşhur, "Kılıçdaroğlu Kimin Torunu? Rasul'ün (SAV) mü, yoksa Hz. Osman'ın katilinin mi?" sorusuna cevap verdi.