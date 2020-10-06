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Dünya Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:59:00 -
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Youtube kanalında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının Türkiye ile Rusya arasında bir savaşa dönüp dönüşmeyeceğinin sorusunu yanıtladı.

Sabır Meşhur, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bloğu ayıran geçidin Müslümanların Kafkasya'ya açılması açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Mısırlı gazeteci yaptığı açıklamada, 'Rusya, Ermenistan’ın anası konumundadır. Ermenistan’ı toplayan sürekli Rusya olmuştur. Ermenistan’ı gelip kurtaracak olan Rusya’dır. 1991-1993 yıllarında Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesini işgal etti. Sonra kendi kendilerine Karabağ adında bir cumhuriyet ilan ettiler. Rusya, Ermenistan’da yaşananları önemsemiyor. Yaşananlar aslında tam da Moskova’nın istediği gibi ilerliyor. Ruslar, Ermenilerin enselerine bir tokat yapıştırdı. ABD konusunda ihanet etmenin ne olduğunu anlasınlar diye. Durum hala kontrol altında. Azerbaycan’ın stratejik noktaları ele geçirmesi de buna dahil. Fakat orada bir kırmızı çizgi vardır. Türkiye’nin bir planlama yaparak bunu aşması gerekir. Türkiye bu kırmızı çizgiyi geçerse hemen Rusya, İran, İngiltere, ABD ve Fransa ile çatışmaya girecektir. Bu kırmızı çizgi 40 kilometrelik bir alandır. Nahçivan, Türkiye için bir geçiş noktasıdır. Türkiye buradan Körfez dünyasına açılıyor. Türkiye ile arasındaki mesafe 8 kilometredir. Ermenistan, Türkleri ikiye ayırmış durumda harita olarak. Eğer Türkiye bu bölgeye girerse Rus ordusu hemen Türk ordusuna savaş açacaktır. İran ordusu da hemen Türkiye’ye savaş açacaktır. Bu esasında Karabağ’dan daha önemlidir. Rusya için inanın Karabağ meselesi önemli değil. Yeter ki o 40 kilometrelik alan alınmasın derdindeler. Müslümanların Kafkasya’ya açılış yolu bu alandır. Stratejik önemi büyüktür' dedi.

 

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Yorumlar

Güneyinden bağlayacağız sen merak etme

Güney Azerbaycan İran'ın işgali altındadır. Buradaki kardeşlerimiz üzerinden haritamız taş gibi bağlanacak inşallah.
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