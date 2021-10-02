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Dünya Mısırlı bakandan canlı yayında Türkiye çıkışı
Dünya

Mısırlı bakandan canlı yayında Türkiye çıkışı

Mısır menşeli bir TV kanalının canlı yayınına katılan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 08:53:00 -
Mısırlı bakandan canlı yayında Türkiye çıkışı

MBC Mısır televizyon kanalında Amr Edib'in programına telefonla bağlanan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şükrü, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var" dedi.

Şükrü, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şükrü, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti.

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