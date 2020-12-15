Mısır'ın İskenderiye Limanında yangın çıktı
Mısır'ın İskenderiye Limanında gümrük dairesine ait binanın ikinci katında yangın çıktığı bildirildi.
Mısır'ın tarihi İskenderiye Limanında bulunan gümrük dairesine bağlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; 16 itfaiye aracının ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
Yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede bulunan binalar tahliye edilirken; can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.