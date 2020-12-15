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Dünya Mısır'ın İskenderiye Limanında yangın çıktı
Dünya

Mısır'ın İskenderiye Limanında yangın çıktı

Mısır'ın İskenderiye Limanında gümrük dairesine ait binanın ikinci katında yangın çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:07:00 -
Mısır'ın İskenderiye Limanında yangın çıktı

Mısır'ın tarihi İskenderiye Limanında bulunan gümrük dairesine bağlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; 16 itfaiye aracının ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

Yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede bulunan binalar tahliye edilirken; can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

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