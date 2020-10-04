  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirdi
Aktüel

Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 01:46:24 -
Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Ezher'deki İslami Araştırmalar Kompleksi'nden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un cuma günü yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı "gerçek İslam'da yeri olmayan" asılsız suçlamalarda bulunduğu belirtildi.

"Bu açıklamaları şiddetle reddediyor ve iki milyar Müslümanın duygularını alevlendiren ırkçı ifadeler olduğunu vurguluyoruz." denilen açıklamada, "bazılarının İslam'a veya diğer dinlere asılsız suçlamalarda bulunmakta ısrar etmesi" kınandı.

"İslami radikalizm ile mücadele" konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu
Siyaset

CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu

CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke'ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner'in "Gelecek İçin Biz" grubu Azerbaycan'ın harekete geçme..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Dünyada sayılı! TSK envanterine giriyor
Teknoloji

Dünyada sayılı! TSK envanterine giriyor

MKEK, TSK envanterinde yer alan paletli zırhlı araçların modernizasyonu için hibrit, insansız ve silah sistemi içeren çözüm geliştirdi...
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay