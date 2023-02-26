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Dünya Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'in Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 22:53:00 -
Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.

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