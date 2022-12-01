Mısır'dan Türkiye'ye karşı 20 milyar dolarlık adım

Türkiye'ye turizmde Akdeniz çanağındaki rakip ülkelerden Mısır otel yatırımı atağına kalktı.



Son yıllarda Rusya'dan ve Avrupa'dan ağırladığı turist sayısını artırmaya çalışan Mısır otel yatırımı atağına kalktı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmed Eissa turizm sektörünü geliştirme planlarını açıkladı.

290 bin yeni oda

Buna göre Mısır hükümetinin önümüzdeki yıllardaki hedefi ülkeye yılda 30-40 milyon turistin gelmesini sağlamak.

Turist sayısını artırmayı hedefleyen Mısır bunun için ülkedeki otel altyapısını da güçlendirmeyi planlıyor. Mısır'da şu anda otellerin yatak kapasitesi 211 bin. Plana göre 290 bin otel odası daha yapılacak. Bu odaların yatırım maliyeti 20 milyar dolar olarak hesaplandı.

6 ayda turist sayısı yüzde 88 arttı

Mısır Merkezi Kamu İstatistik Kurumu'na (CAPMAS) göre, 2022'in ilk 6 ayında Mısır'ı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88.5'lik artışla 4.9 milyon turist ziyaret etti.

Mısır'ın 2022 sonuna kadar toplam yaklaşık 13 milyon turist çekmesi bekleniyor.

Bu rakamla 13,1 milyon ve 13 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşıldığı 2019 yılı rakamlarına ulaşılması hedefleniyor.

Turizm Ajansı