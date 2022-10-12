Mısır'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar

Ukrayna’yı işgal girişimi sonrası ekonomik yaptırımlara maruz kalan varlıkları dondurulan Rusya, rotayı Türkiye ve Çin’e çevirdi. Avrupa’daki yaptırımlar nedeniyle tatil programlarını değiştiren Rus halkı da hiçbir yaptırım olmadığı için Türkiye’yi terci ediyordu.

Bu sistemi Türkiye ve Rusya Visa ve MasterCard gibi uluslararası ödeme sistemi tekellerine karşılık geliştirmişti. Türkiye’de Troy, Rusya’da MIR ismi verilmişti yeni ödeme sistemine, ancak baskılar sistemi işlemez hale getirdi. Bu gelişmeyi fırsata dönüştürmek isteyen yine bir turizm merkezi olan Mısır ise altyapı hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Uzun zamandır Rus ödeme sisteminin entegrasyonu için altyapı faaliyetlerini sürdüren Mısır, yakın zamanda MIR logolu kredi kartlarını kabul etmeye başlayacağını bildirdi.

Mısır gazetesi Al-Shorouk’un ekonomi ve turizm sektörlerinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus ödeme sistemi önümüzdeki günlerde Mısır bankalarında ve turizm merkezlerinde kullanılmaya başlanacak.

Gazete, özellikle Rusların yoğun olduğu turistik bölgelerde Rus rublesiyle işlemlerin başlayacağını yazarken, Rus para birimiyle işlem yapma kararlılığının ABD yaptırımları riski nedeniyle Türkiye’deki bankaların MIR kartlarını kabul etmeyi reddettiğine dair bilgilerden etkilenmediğini vurguladı.