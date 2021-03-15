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Dünya Mısır'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Mısır'dan Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile yakın zamanda temas kurduklarını açıkladı. Şukri, ikili ilişkilerin henüz sınırlı olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:26:00 - 2021-03-15 10:29:58
Mısır'dan Türkiye açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönebilmesi için Türkiye'nin Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun adımlar atması gerektiğini söyleyerek tepki çekti.

Şukri yıllar süren gerilimin ardından Ankara ve Kahire arasında yeniden irtibat kurulduğunu onayladı ama diyaloğun henüz sınırlı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkiler ülkenin demokratik seçimle iş başına gelen ilk devlet başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiği olan Muhammed Mursi'nin 2013 yılında bir darbe ile görevden alınmasının ardından donma noktasına gelmişti.

Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda konuşan Şukri "Normal diplomatik çerçevenin dışında bir iletişim yok. Eğer Türkiye'den Mısır'ın prensipleri ve hedeflerine uygun gerçek adımlar gelirse ilişkilerin normale dönmesi için temeller atılabilir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomatik görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuş ve işbirliğini daha da arttırmak istediklerini açıklamıştı. Erdoğan da irtibatın en üst seviyede değil ama onun hemen bir altında kurulduğunu belirtmişti.

Mısır istihbarat kaynakları Türkiye'nin işbirliğini görüşmek için bir toplantı önerdiğini aktarmıştı.

'Katar'dan olumlu işaretler var'

Şukri ayrıca Katar ve Mısır arasındaki ilişkilerin ivme kazanması için Katar'dan olumlu işaretler aldıklarını belirtti.

Katar'daki kardeşlerimizden, ilişkilerin tüm siyasi ve ekonomik yönleriyle yeniden ivme kazanmasını istedikleri ve bu konuda kararlı olduklarına dair olumlu bir mesaj var." ifadesini kullanan Şukri, Suudi Arabistan'daki Ula Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması için çaba sarf edildiğini aktardı.

Katar'ın uzlaşı anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydeden Şukri, Ula zirvesinin sonuçlarına ilişkin kesin bir şey söylemek için erken olduğunu bildirdi.

Anlaşmayı takip komitesinin, sonuçları incelediğini kaydeden Şukri, "Yükümlülükler yerine getirilmezse başka bir sayfa açarız." ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyarette bulunmuş, ülkesi ve Mısır aralarındaki sıcak ilişkileri canlandırmaya çalıştığını söylemişti.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

Avci

Hani bunlar darbeci idi be oldu Reis Adalar siyasetcimi oldu ihvani bunlar katletmedimi siyaset bence istikrarli olmali sozden donmemeli
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Ali osman Alan

Türkiye mısır ile görüştükçe Yunanistan ve İçimizdeki Yunan seviciler üzülüyoryan Yani CHP yani İP yani SAADET
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