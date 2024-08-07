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Dünya Mısır'dan son dakika duyurusu! Saat vererek İran uyarısı yaptılar
Dünya

Mısır'dan son dakika duyurusu! Saat vererek İran uyarısı yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-08-07 21:17:00 -
Mısır'dan son dakika duyurusu! Saat vererek İran uyarısı yaptılar

Mısır, İran ve İsrail arasındaki gerginlik nedeniyle NOTAM yayınlayarak tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durulması konusunda uyardı.

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı.

MISIR'DAN 'İRAN HAVA SAHASINDAN UZAK DURUN' UYARISI

Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.

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