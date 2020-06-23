Mısır'dan 'Libya' açıklaması: Her türlü önlemi alacağız

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır’ın talebi üzerine telekonferans aracılığıyla gerçekleştirilen Arap Birliği (AL) dışişleri bakanlarının Libya konulu olağanüstü toplantısında konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, Şukri’nin toplantıdaki konuşmasına Mısır’ın talebiyle Libya konulu olağanüstü toplantısına derhal karşılık veren AL dönem başkanı olan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ve diğer ülkelerden mevkidaşları ile AL Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’a teşekkür ederek başladığını belirtti.

MENA Haber Ajansı’nın haberine göre Şukri, Mısır'ın Libya krizi konusundaki kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı. Mısır'ın Libyalı taraflar arasındaki ulusal yönelimlere sahip bakış açılarını bir araya getirmek için diplomatik yollarla çalışmaya istekli olduğunun altını çizen Şukri, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Berlin Konferansı’nın çıktıları ve Libya ile ilgili uluslararası kararlarla tamamen uyumlu olarak 6 Haziran 2020’de Libya'nın doğusunu yöneten Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı darbeci Akile Salih ve Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri darbeci Halife Hafter’in katılımıyla Kahire Bildirgesi girişimini başlattığını hatırlattı. Şukri, Mısır’ın Libya’da siyasi bir çözüme ulaşılmasını amaçlayan tüm girişimlerde yer aldığını söyledi.

Mısır'ın üzerinde anlaşmaya varılmış bir takım güvenlik ve askeri düzenlemelerin yapılmasını öngören 5 + 5 formatındaki müzakerelerin yanı sıra Berlin Konferansı’nda belirlenen tüm siyasi ve ekonomik yolların başarıya ulaşmasıyla ilgilendiğini belirten Şukri, Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarıyla koordineli olarak Mısır'ın bu girişimleri güçlü bir şekilde desteklediğini vurguladı.

Mısırlı Bakan ayrıca TM’nin gözetimindeki kurumlarda reform yaparak ve Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile Libya Merkez Bankası'nı şeffaflık, zenginliğin eşit dağılımı ve kontrollü bir değişim çerçevesinde aktive ederek, Libya ekonomisini iyileştirmeye çalışmanın önemine dikkati çekti. Şukri bunların Mısır'ın Libya’nın kalkınmasına güçlü katkıda bulunduğu bir ekonomik yolda tartışılacak konular olduğunu söyledi.

Mısır'ın her zaman Libya'da 'terörizm'in yayılması tehlikesine dair uyardığını iddia eden Şukri, Mısır'ın teröre ve destekçilerine asla hoşgörülü davranmadığını ve bundan sonra da davranmayacağını öne sürerek kardeş Libya ile şerefli halkının terör örgütleri ve silahlı milislerin kontrolüne girmesini önlemek için mümkün olan her türlü önlemi alacağını söyledi.

Kaynak: Şarkul Avsat