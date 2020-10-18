Mısır'dan İsrail'in beklemediği açıklama

Katar ve Mısır'dan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in 14-15 Ekim'de Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onaylamasına tepki gösterildi.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, İsrail'in aldığı kararın, yasa dışı olduğu, iki devletli çözümü tehdit ettiği, ekonomik ve sosyal refah ile barışın önünde engel teşkil ettiğini ifade etti.

Al Sani, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünün, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde İsrail ve Filistin arasında ciddi müzakereleri gerekli kıldığını vurguladı.

Kudüs ile başta Mescid-i Aksa olmak üzere kentteki kutsal mekanların statüsüne dokunulmaması gerektiğini kaydeden Al Sani, yerleşim birimleri inşaatının derhal durdurulması ve Filistinli mültecilerin terk ettikleri evlerine geri dönmesini istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız ise yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin uluslararası meşruiyete ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Hafız açıklamada, söz konusu kararın, taraflar arasındaki güvensizliği artırdığını, iki devletli çözümü tehdit ettiğini ve Filistin tarafıyla yapıcı bir diyalog başlatılması şansını yok ettiğini kaydetti.