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Aktüel

Mısır'dan getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

2020-04-20 21:05:41 -
Mısır'dan getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

İSTANBUL (AA) - Mısır'dan dönen Türk vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.

Mısır'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Kahire'den aldığı 164 yolcuyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yolcular sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra, bindirildikleri otobüslerle Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yolcular burada 14 günlük karantinaya alındı.

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