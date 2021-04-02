  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan askeri Türk Sahil güvenliği görünce... Ege'de müdahale anları!

Ermenistan'dan kriz çıkartacak Azerbaycan adımı! Putin'e şikayet etmeye hazırlanıyorlar

Güler misin ağlar mısın! CHP'den rol çalan İYİ Parti'nin foyası ortaya çıktı

Köşe bucak kaçma cevap ver! LGBT’lilerin ‘anne’ dediği Meral Akşener’e zor sorular

Ali Babacan’dan büyük vefasızlık! Sizin cesaretiniz, Erdoğan'a mı?

Övgü dolu sözler kullandılar! ‘Kardeş Türkiye’nin verdiği desteğin anlamı çok büyük’

Konuşan köpek sosyal medyaya damga vurdu! “Benim adım Ejder”

Fena salladı! Hortumcu Cem Uzan'ın dolar iddiası olay oldu

AK Partili Leyla Şahin Usta HDP'li Hüda Kaya'yı böyle rezil kepaze etti

Emre Uslu'dan FETÖ'cülere çağrı: Pazarlık yapmak için kurun
Dünya Mısır’dan çok kritik karar! Resmen harekete geçtiler
Dünya

Mısır’dan çok kritik karar! Resmen harekete geçtiler

Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kaza sonrası Mısır'da darbeci Sisi yönetimi harekete geçme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:27:00 -
Mısır’dan çok kritik karar! Resmen harekete geçtiler

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, derinliği 24 metre olan Süveyş Kanalı'nın daha fazla derinleştirilmesine ihtiyaç olmadığını açıkladı.

The Ever Given kargo gemisinin karaya oturmasına benzer kazaların yaşanmasını engellemek adına kanalı genişletmek için çalışmalar yapıldığını söyleyen Rabi, genişletme çalışmalarının hayata geçmesi halinde kanaldaki seyrüseferde bir aksaklık olmayacağını kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Süveyş Kanalı'nın seyrüsefer rotasında yaptığı incelemenin ardından 30 Mart'ta, kanalın genişletme çalışmaları yapılmasının mümkün olduğunu söyleyerek, konunun tamamen teknisyenlere bırakıldığını belirtmişti.

1980 yılından itibaren kanalda çift yönlü geçiş sağlanabilmesi için bazı çalışmalar başlatılmıştı. Genişletme çalışmalarının en sonuncusu 8 milyar dolar maliyetle 6 Ağustos 2015'te yapılmıştı.

Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay bir su geçidi olan 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı, yılda sağladığı 5-6 milyar dolarlık girdisiyle, Mısır ekonomisinde 3’üncü büyük döviz kaynağı olarak kabul ediliyor.

Ne olmuştu?

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır’ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…

ATV’de reytinglerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi’nin başarılarına yakınlaşıyor.
Ali Babacan’dan büyük vefasızlık! Sizin cesaretiniz, Erdoğan'a mı?
Siyaset

Ali Babacan’dan büyük vefasızlık! Sizin cesaretiniz, Erdoğan'a mı?

AK Parti’de önemli mevkilerde görev alırken solak medyanın saldırılarına karşı süt dökmüş kedi kesilen Ali Babacan, şimdiler kendisi sayesin..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay