Mısır'daki kıvılcımı başlatan Muhammed Ali: Peşimdeler, öldürülebilirim

Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestoları ateşleyen, İspanya'da sürgünde yaşayan işadamı Muhammed Ali, Mısır istihbaratının kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Ali, kendisini korumadığı gerekçesiyle öldürülürse, bundan İspanya makamlarının sorumlu olacağını söyledi.

Mısır'da bu günlerde 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan Tahrir Meydanı protestolarını hatırlatırlatan şeyler yaşanıyor. Protestolar devam ederken Mısır yönetimi de harekete geçmiş durumda.

Muhammed Ali'nin vatandaşlığı iptal edilmek isteniyor

Bu kapsamda Mısır'daki protestoları ateşleyen Muhammed Ali'nin Mısır vatandaşlığı iptal edilmek isteniyor.

Middle East Monitor'un haberine göre Mısırlı avukat Leila Maklad, aktör, film yapımcısı ve müteahhit Muhammed Ali Abdel Khaleq'in vatandaşlığının iptali için savcılığa başvurdu. Gerekçe olarak "Ali'nin Mısır ordusuna hakaret etmesi ve Mısır devletinin politik önderliğine karşı gösteriler düzenlemek üzere çağrı yapması" gösterildi.

Avukat Maklad, "Mısır ordusu komutanları hakkında söylentiler yaydı, Mısırlılara ve siyasi liderliğe karşı iğrenç yayınlar yaptı. Ali ülkede kaos yaratmak için yanlış ve yanıltıcı haberler paylaştı" dedi.

Mısır yasalarına göre, ülke dışında yaşayan ve Mısır'a zarar vermeye çalışan kişilerin vatandaşlıkları iptal edilebilir.

'İstihbarat peşimde'

Öte yandan "Mohamed Ali Secrets" isimli Facebook sayfasından paylaşımlar yaşan Muhammed Ali, 23 Eylül akşamı paylaştığı bir videoda Mısır istihbaratının peşinde olduğunu söyledi. Ali, öldürülmek istendiğini, öldürülürse bundna İspanya makamlarının sorumlu olduğunu belirtti.

Neler yaşandı?

Mısır'da yaşadığı sırada ordu ihaleleri alan müteahhit Muhammed Ali'nin kamu kaynakları üzerinde yaşanna yolsuzlukları açıkladığı videosu sonrası cuma eylemleri düzenleyen Mısırlılar, Sisi'nin görevdne ayrılmasını istiyor.

Ali, ordudan yardım istedi

Ali'nin internette yayımladığı videolarda, her 3 kişiden birinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı Mısır'da büyük bir etkiye sebep oldu.

Ali, videolarda, şu anda Savunma Bakanı olan Muhammed Ahmed Zaki'ye seslenerek, Muhammed Mursi döneminde savunma bakanlığı görevini yapan ve bu sayede Mursi'yi deviren Sisi'yi devirmesini istedi.

Gelecek Cuma 1 milyon kişilik gösteri yapılacak

Ali'nin son yayımladığı videoda "Gelecek Cuma bir milyon kişilik yürüyüş yapacağız. Hazırlanmak ve büyük meydanlara gitmek için bir haftamız var. Savunma bakanından Sisi'nin gittiğini söyleyen bir yanıt bekliyorum. Bir karar almanızı bekliyorum" dediği belirtiliyor.

Sisi, New York'ta

Öte yandan Mısır'da acil durum yaşanırken Sisi'nin BM İklim Zirvesi'ne katılmayacağı değerlendirilse de Sisi, cumartesi günü (21 Eylül) zirvenin yapılacağı New York'a gitti.

Trump ile de görüşme gerçekleştiren Sisi, protestolara değinmezken; ABD Başkanı da bu konuda yorum yapmadı. Trump'ın bu tavrı, uluslararası basında "Trump Mısır'da yaşananları önemsemiyor" şeklinde yer aldı.