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Aktüel Mısır'da yönetim karşıtı "Öfke Cuması" eylemleri düzenleniyor
Aktüel

Mısır'da yönetim karşıtı "Öfke Cuması" eylemleri düzenleniyor

Giza, Dimyat, Mansura, Minye, Asvan ve Luksor gibi kentlerde sokaklara dökülen göstericilere polisin sert müdahale ettiği cep telefonuyla çekilmiş görüntülere yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:54:30 -
Mısır'da yönetim karşıtı "Öfke Cuması" eylemleri düzenleniyor

İSTANBUL (AA) - Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin yaptığı "rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi" çağrısı üzerine 20 Eylül'de başlayan eylemler, cuma namazından sonra bugün de devam etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve Mısır rejimi muhalefetine ait haber sitelerine göre, "Öfke Cuması" olarak isimlendirilen eylemler kapsamında cuma namazının ardından ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Başkent Kahire'nin en önemli noktalarından Nasr Caddesi'ni trafiğe kapatan eylemciler, Şobra el-Hıyme bölgesinde ise polisle karşı karşıya geldi.

- Eylemlerde "Sisi defol" sloganları atıldı

"Sisi defol" ve "Sisi'yi bir şekilde devireceğiz" şeklinde sloganlar atan eylemcilerden bazılarının "25 Eylül 2020" diyerek bugünün tarihini ifade ettiği bildirildi.

Giza, Dimyat, Mansura, Minye, Asvan ve Luksor gibi kentlerde sokaklara dökülen göstericilere müdahale eden polisin bazı eylemcileri tartakladığı cep telefonuyla çekilmiş görüntülere yansıdı.

Yazılı bir açıklama yapan İspanya'da yaşayan muhalif müteahhit Muhammed Ali, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye seslenerek, "Tahrir ve Ramses meydanları gibi başkentin simgesel özelliği bulunan alanları halka açmasını" istedi.

- Ne olmuştu?

Sosyal medya kullanıcıları dün bir açıklama yaparak, Mısır'da bugün yapılması planlanan yönetim karşıtı "Öfke Cuması" gösterilerine geniş katılım sağlanması için halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen "Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu" da dün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını duyurmuştu.

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