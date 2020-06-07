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Aktüel

Mısır'da Yargıtaydan 7 kişi hakkında idam cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:23:36 -
Mısır'da Yargıtaydan 7 kişi hakkında idam cezası

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Yargıtay, 2013'te başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan Polis Merkezi'ne baskın düzenlenmesine ilişkin davada yargılanan 67 sanıktan 7'sinin idam edilmesine hükmetti.

Mısır haber ajansı Mena'ya göre, daha önce idam ve hapis cezası verilmiş sanıkların temyiz başvurusu üzerine yeniden duruşma yapıldı.

Yargıtay, sanıklardan 7'si hakkındaki idam cezası, 50'si hakkındaki müebbet, 7'si hakkındaki 10'ar yıl ve 3'ü hakkındaki 5'er yıl hapis cezasını onadı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Ekim 2017'de aynı davada sanıklara idam ve hapis cezaları vermişti. Mahkeme, sanıkları "terör suçu işlemek, kamu malına zarar vermek ve silah taşımakla" suçlamıştı.

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