Mısır’da Sisi karşıtı yüzlerce kişiye gözaltı

Mısır’daki insan hakları kuruluşu Arap Sivil Toplum Destek Derneği, ülkede bir haftayı aşkın süredir devam eden rejim karşıtı gösterilerle ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre, 20 ile 27 Eylül arasında büyük bir çoğunluğu güney vilayetlerinde olmak üzere Mısır’ın 14 ilinde Sisi karşıtı 164 protesto gösterisi düzenlendi. Sorgusu yapılan yüzlerce gösterici, “terör örgütüne katılmak”, “yalan beyan”, “sosyal medyayı kötüye kullanmak” ve “toplantılara mali destek vermek ve topluluğu kışkırtmak” suçlarıyla itham edildi. Dernek, Sisi yönetiminden gösterilere saygı gösterilmesi, gözaltına alınanların serbest bırakılması, göstericilere ve muhaliflere aşırı güç kullanımının durdurulması talebinde bulundu.