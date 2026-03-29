Mısır'da savaş faturası: Sokaklar karardı, dükkanlar erkenden kapandı!

Küresel petrol fiyatlarındaki durdurulamaz artış, Mısır ekonomisini sert tedbirler almaya zorladı. Mısır Başbakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının enerji piyasalarında yarattığı baskıyı hafifletmek amacıyla bir ay sürecek (gerekirse uzatılacak) dev bir tasarruf paketini uygulamaya koydu.

SAAT 21.00'DE HAYAT DURUYOR

Yeni kararlara göre; ticari işletmeler, restoranlar, AVM’ler, sinema ve tiyatrolar hafta içi saat 21.00’de kepenk indirecek. Hafta sonu ve resmi tatillerde ise bu süre sadece bir saat esnetilerek 22.00 olarak belirlendi. Kahire’nin simgesi haline gelen 6 Ekim Köprüsü’ndeki dev reklam panoları karartılırken, sokak aydınlatmaları da minimum seviyeye çekildi.

KAMUDA VE PROJELERDE "FREN" DÖNEMİ

Tasarruf sadece sokakla sınırlı kalmadı. Kamu araçlarına ayrılan yakıt kotası %30 oranında düşürülürken, reklam panolarının ışıklandırması %50 azaltıldı. Yüksek miktarda dizel tüketen dev ulusal projeler 2 ay süreyle yavaşlatılma kararı alınırken, yeni idari başkentteki hükümet yerleşkesi her gün 18.00’de tamamen kapatılacak.

PAZAR GÜNLERİ "HOME OFFICE"

Başbakan Mustafa Medbuli, nisan ayından itibaren hem kamu hem de özel sektörde her hafta Pazar günleri "uzaktan çalışma" uygulamasına geçileceğini duyurdu. Kahire sokaklarında yapılan ilk gözlemlerde, dev metropolün adeta bir hayalet şehre dönüştüğü, sadece nöbetçi eczanelerin ışıklarının yandığı görüldü.