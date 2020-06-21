Mısır'da "Nusra Cephesi davası" sanıklarına ceza yağdı

İSTANBUL (AA) - Mısır’daki Kahire Ceza Mahkemesi, Nusra Cephesi davasında yargılanan 16 sanık hakkında 15 yıl ile müebbet arasında değişen hapis cezası verdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Nusra Cephesi" olarak bilinen davanın bugün görülen duruşmasında 13 sanığı müebbet (25 yıl), diğer 3'ünü ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Söz konusu sanıkların 25 Mayıs 2019'da ilk mahkeme duruşmaları başlamıştı. Nisan ayında yapılan oturumda da karar duruşması bugüne ertelenmişti.

Sanıklar genellikle kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Davada hüküm giymiş kişilerin avukatlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Hükmün nihai olduğu ve Mısır yasalarına göre karara itiraz ve temyiz yollarının tükendiği, sadece Cumhurbaşkanı'nın af etme veya hafifletme yetkisinin bulunduğu bildirildi.

