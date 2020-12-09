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Aktüel Mısır’da meydana gelen tren kazasında 22 kişi yaralandı
Aktüel

Mısır’da meydana gelen tren kazasında 22 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:07:47 -
Mısır’da meydana gelen tren kazasında 22 kişi yaralandı

MANSURA (AA) - Mısır’ın Mansura kentinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanı Yardımcısı Saad Mekki basına yaptığı açıklamada, kazada yaralanan 22 kişinin Mansura Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybeden kimsenin olmadığını ifade eden Mekki, 9 ambulansın daha olay yerine sevk edildiğini kaydetti.

Mansura kenti istasyon güvenliği tarafından yapılan açıklamada kazanın trenin rayların bitişindeki bariyere hızlı bir şekilde çarpması sonucu gerçekleştiği açıklandı.

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