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Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 193'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi, 1475 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:30:17 -
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 193'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 87 kişinin daha ölümüyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 193'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 1475 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 55 bin 233'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 14 bin 736 olarak açıkladı.

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