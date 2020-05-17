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Mısır’da kontrolden çıkan araç yoldan geçenleri ezdi: 4 ölü

Mısır’da kontrolden çıkan araç yoldan geçen çocukları ezdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:13:19 -
Mısır’da kontrolden çıkan araç yoldan geçenleri ezdi: 4 ölü

Mısır’da kontrolden çıkan araç yoldan geçen çocukları ezdi. Kazada 4 çocuk hayatını kaybetti.



Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyinde yer alan Abnub şehrinde dün akşam saatlerinde aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkan araç, yoldan geçen 4 çocuğu ezdi. Kazada 4 çocuk hayatını kaybederken, araç sürücüsü aracı bırakarak, olay yerinden kaçtı. Yetkililer, hayatını kaybeden 4 çocuktan 3’ünün kardeş, 1’inin ise kuzenleri olduğunu aktardı. Yetkililer, kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün bugün tutuklanarak, cezaevine gönderildiğini bildirdi.

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