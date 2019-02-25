"Mısır’da her an ikinci bir 'Arap Baharı' başlayabilir"

Müslüman Kardeşleri lideri Muhammed Mursi'nin, Sisi tarafından kanlı bir darbe ile devrilmesinden sonra Mısır'daki hukuk dışı idamlar, insan hakları ihlalleri ve muhaliflere yönelik baskılar sürerken; Mısırlı aydınlardan, gündemi sarsacak 'bomba' gibi bir açıklama geldi.

Mısırlı entelektüeller ve gazeteciler, Mısır ve krizlerin yaşandığı Arap ülkelerinde kötüleşen durumlardan kurtarabilecek ikinci bir “Arap Baharı” dalgasının patlak vereceğini öne sürdüler.

'Mısır'da uyarı çanları'

Özellikle Sudan ve Cezayir hareketlerine övgüde bulunan ve sosyal medya web siteleri aracılığıyla, “Arap Baharı”nın ilk dalgasına tanık olan

Ülkelerde yayılan baskı politikalarının sonunda yeni devrimlerin patlak vermesine yol açağını belirten Mısırlı aydınlar; gösterileri yasaklayan ve ülkedeki derin krizlerin varlığını inkar eden Mısır gibi Arap ülkelerinde uyarı çanlarının çaldığını dikkat çektiler.

‘İkinci dalga çoktan başladı'

Siyaset Bilimi Profesörü Dr. Hassan Nafaa Cumartesi günü tweet adresinden yaptığı açıklamada, “Arap Baharı devrimlerinin ikinci dalgası çoktan başladı; ancak bu sefer Sudan'dan geldi. Cezayir hareket etmeye hazırlanıyor, ve diğer Arap ülkelerinin de bunu takip etmesi muhtemel. Arap halklarının tiranlığa ve sosyal adaletsizliğe teslim olmadığı ve olmayacağı açıktır" dedi.

‘Arap Baharı'nın ruhu alevleniyor'

Muhalif yazar ve Mısır Ulusal Cephesi'ndeki Müslüman Kardeşler'in temsilcisi, Qutb Al-Arabi'nin Facebook sayfasındaki bir yayında, “Arap Baharının ruhu hala alevleniyor ve bu sefer daha yaygın olacak” dedi.

‘Zafer kazanacağız'

Şair Abdul Rahman Yusuf ise, “Arap Baharı” nın ikinci dalgasının patlak verdiğini de öngördü ve “Arap Baharı”nın karşıtlarına hitap eden attığı bir Tweet'te: “Cezayir halkı artıyor. “Arap Baharı” halklarını ne kadar korkutmaya çalışırsanız çalışın millet kurtulacak. Ne kadar mağlup olduğumuzu düşünüyorsan, zafer kazanacağız. Ne kadar kendiniz, devrimin gençlerinden bazıları çaresiz hissediyor olsanız da, her zaman yeni bir umut olacak.”

Avrupa Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (EIIR) Başkanı ve tutuklu Teğmen Sami Anan'ın eski koordinatörü Dr. Mahmoud Refaat, “Sudanlılar yeni bir yol açtı. Cezayir'de de olup bitenlerden sonra Arap Baharı çoktan başladı” dedi.

Refaat, bir tweet'te eski Başkan Yardımcısı El Baradei'yi harekete geçirmek ve Mısır'ı zulümden ve bununla ilgili haksızlıktan kurtarmak için acil bir ulusal proje geliştirmeye çağırdı.

Cezayir'de yaşananlardan ders alınmalı

Eylemci Khaled Mansour, da Cezayir'de olanların tüm ülkeler için bir ders olduğunu söyledi ve “Arap Baharı”nın başlamasıyla birlikte pek çok ülkenin halkının doğası nedeniyle Cezayir halkının öfkesini beklediğini açıkladı. Ancak, insanlar hafif bir hareket yapmamıştı. Bu, Cezayir'in yakın tarihinin ve Cezayir İç Savaşı'nın olaylarının halkın herhangi bir olası çatışmadan korunmasını önemli ölçüde etkilemesiyle mantıklı bir şekilde açıklanabilir, yorumunda bulundu.

Bouteflika'nın görüntüsü cezayirlileri kötü gösterdi

Khaled Mansour, Facebook sayfasındaki bir yayında ise şöyle dedi:

“Cezayir halkı sakin ve sessiz kaldı ve Bouteflika geçenlerde yeni bir başkanlık dönemi için adaylığını ilan etmek için cansız bir iskelet gibi tekerlekli sandalyesinde görünene kadar öfkesini sınırlandırmaya devam etti. Bouteflika'nın bu görüntüsü bütün Cezayir hakını benzeri görülmemiş bir olayla, bütün dünyaya aptalca görünmesini sağladı.

Sonuç olarak, Cezayir halkı öfkeli ve yüzbinlerce vatandaş sokaklarda öfkeli ve kalabalık bir sahneye çıktı. Cezayir halkının doğası nedeniyle, kısıtlı öfke yıllarının yanı sıra Cezayir hareketinin kolay, pürüzsüz ve sessiz olacağını düşünmüyorum.”

Mısır'da olanlar Cezayir'den farklı

Mansour ayrıca, Mısır'da olanların Cezayir'den farklı olmadığını açıkladı. Bunun nedeni, Mısır'da, aynı zamanda, ne zaman ve nasıl bir halk hareketine veya belki de aşırı kaynama noktalarında diğer dönüşüm biçimlerine tezahür ettirileceğini bilmeyen, sürekli artan bir öfke dalgası da olmasıdır.

Muhalif gazeteci Tamer Abu Arab ise, “Arap baharı”nın ilk dalgasını takip etmenin, şeytanlaştırılmasının ve ihanetle suçlanmasının insanları fiili otoriteyi kabul etmeye ikna etmeye yetmediğine dikkat çekti. Böylece Sudan'da, sonra Cezayir'de ikinci bir dalga ortaya çıktı. Gazeteci, halkları yirmi birinci yüzyılda on dokuzuncu yüzyıla ait rejimlerle yönetmenin, herkesin bir süre sonra bile reddedeceği umutsuz bir girişim olduğunu ekledi.

'Son gelişmeler umut verici'

El Cezire'nin Mısırlı TV sunucusu Mohamed Maher Akl da, Sudan ve Cezayir hareketini Arap dünyasında “kötülük ekseni” karşısında tokat olarak nitelendirdi.

Akl, Cezayir ve Sudan cevabının, özellikle yıkılma durumunun ışığında yeni bir umut verdiğini ve bu cevabın Mısırlıları güvence altına almak ve onlara “Hala umut var” olduğunu söylemek için tanıklık ettiğini belirtti.