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Aktüel Mısır'da Hayrat Şatır'ın tutuklu kızı tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Mısır'da Hayrat Şatır'ın tutuklu kızı tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:53:06 -
Mısır'da Hayrat Şatır'ın tutuklu kızı tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır'ın tutuklu kızı Aişe Şatır, tedavi amacıyla hapishane hastanesine kaldırıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hapse girmeden önce sağlık sorunları bulunduğu belirtilen Aişe Şatır'ın hapishane hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Şatır için tutukluluk sürecinin başında doktorlar tarafından bir tedavi planı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, Şatır'ın son test ve muayenelerinde, değerlerinin normal sınırlarında çıktığı, genel durumunun stabil olduğu ve tedavi programına göre kendisi için reçete edilen sağlıklı besinler tükettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Aişe Şatır'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve kendisine yiyecek, içecek ve ilaç verilmediği yönünde medyada yer alan haberler yalanlandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü'nün de aralarında bulunduğu insan hakları kuruluşları, Aişe Şatır'ın sağlık durumunun bozulduğu uyarısında bulunmuştu.

Mısır güvenlik güçleri 1 Kasım 2018'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısının kızı Aişe Hayrat Şatır (40) insan hakları alanında çalışan aralarında avukat Huda Abdulmunim, Sumeyye Nasıf, Seher Hathut, Raviye Şafii'nin de bulunduğu 7 kadın aktivisti gözaltına almıştı.

Kadın aktivistler daha sonra yasa dışı bir örgüte katılmak ve ülke ekonomisine zarar vermek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.

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