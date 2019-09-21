Mısır’da firavun Sisi’ye protesto Mısır'da halk, darbeci firavun Sisi'ye karşı ayaklandı.

Yakup Sarıçiçek Mısır’da Müslümanlara karşı uygulanan zulmün yanı sıra darbecilerin yolsuzluklarda sınır tanımaması sonrası halk darbeci Sisi’nin gitmesi için sokaklara indi. Geçtiğimiz aylarda anayasayı değiştirip 2030’a kadar görevde kalma yolunda önünü açan firavun Sisi’ye yönelik “Sisi out” (Sisi git) sloganı dün meydanlarda yankılandı. Darbeci yönetim de eylemleri bastırmak için onlarca askeri tankı ana yollarda konuşlandırdı. Dış saldırılara karşı ülkeyi koruması için alınan tankların darbeci lideri korumaya çalışması dikkat çekti. Ayrıca yüzbinler sosyal medyada profil resmini kırmızı yapıp #sisi_out eylemi başlattı. Darbeden 6 yıl sonra ülkede kendisine yönelik protestoların yükselmesi sonrası Sisi’nin ABD’deki BM toplantılarına gitmeyebileceği belirtildi.

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