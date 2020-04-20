Mısır’da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanına getirilen vatandaşlar buradan otobüslerle 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Güngören’deki Fati
Mısır’da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye’ye getirildi.
Mısır’da bulunan 164 Türk vatandaşı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türk Hava Yollarına ait uçakla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanına getirilen vatandaşlar buradan otobüslerle 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Yurduna gönderildi.