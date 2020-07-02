  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Ülkede toplam can kaybı 3 bin 34'e, vaka sayısı 69 bin 814'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 00:08:13 -
Mısır'da 81 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 34'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 1503 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 69 bin 814'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, 421 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 18 bin 881 olduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı