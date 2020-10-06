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Dünya Mısır'da 59 adet mumya keşfedildi
Dünya

Mısır'da 59 adet mumya keşfedildi

Bilim insanları, Mısır'ın Kahire bölgesinde 59 adet mumya keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen mumyaların yaklaşık 2.500 yıl önce gömüldüğü ve o dönemlerde yaşayan rahip, halkın önde gelen isimleri ya da devlet adamlarına ait olduğu düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 04:36:00 -
Mısır'da 59 adet mumya keşfedildi

Bilim insanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de 59 adet mumya keşfettiklerini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucu 13 adet mumya keşfedilmişti. Yerin 12 metre kadar altına inen araştırmacılar, 46 adet daha mumya keşfederek bu sayıyı 59'a çıkardı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, söz konusu mumyaların milattan önce 7. veya 6. yüzyıla ait olduğu belirtildi.

Keşfedilen mumyalardan birinin içini açan araştırmacılar, parlak renklerde hiyeroglif yazılarla bezenmiş mezar bezi içindeki mumya kalıntılarına ulaştı. Bu kalıntılar üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştiren araştırmacılar, söz konusu mumyaların o dönemlerde yaşamış olan rahiplere, üst düzey devlet yetkililerine veya halkın önde gelen isimlerine ait olabileceği sonucuna ulaştı.

Keşfedilen mumyalar, 2021 yılında Gize'de hizmete girecek olan Büyük Mısır Müzesi'ne götürülecek. Arkeologlar, bu bölgenin araştırılmaya devam etmesi durumunda daha fazla mumyanın bulunabileceğini söylüyor.

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