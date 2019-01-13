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Mısır'da 5 limanda faaliyetler durduruldu

Mısır'daki olumsuz hava şartları nedeniyle 5 limanda faaliyetlere ara verildi.

13 Ocak 2019 Pazar 18:39
Mısır'da 5 limanda faaliyetler durduruldu

Mısır’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 5 limanda faaliyetler durduruldu.

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya göre, Kızıldeniz Limanlar İşletmesi, Kızıldeniz’deki El-Zeiteyat ve Suveyş limanlarında fırtınadan dolayı oluşan dev dalgalar nedeniyle faaliyetlerin durdurulmasını kararlaştırdı.

Akdeniz’de bulunan Sayd, İskenderiye ve Dahile limanlarındaki dev dalgalar nedeniyle de faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Ülkenin güney batısında kum fırtınası

Mısır’ın güney batısında yer alan ve topraklarının büyük kısmının çöllerden oluştuğu Vadi el-Cedid vilayetinde ise kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi.

Hava sıcaklığının önemli oranda düşmesine ve görüş mesafesinin azalmasına neden olan kum fırtınasının, bölgede hayatı olumsuz etkilediği duyuruldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:39
  1. Mısır
  2. Kızıldeniz Limanlar İşletmesi
  3. Suveyş limanları
  4. Akdeniz

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