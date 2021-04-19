Mısır'da 3 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi

Mısır güvenlik güçlerinin Kuzey Sina bölgesinde, 62 yaşındaki Mısırlı Hristiyan Nebil Habeşi’yi kaçırdıktan sonra infaz eden 3 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bölgede yaşayan Hristiyan halk, polis ve askere yönelik saldırılar gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu alanlara operasyon yaptı.

Nebil Habeşi isimli Mısırlı Hristiyan vatandaşı öldürdüğü belirlenen 3 DAEŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin barındığı bölgede yapılan aramalarda, saldırı hazırlığı içinde olduklarını kanıtlayan örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Ayrıca, 3 teröristin yerinin belirlenmesinden sonra düğmeye basılan operasyonda, iki teröristin sıcak çatışma sırasında vurulduğu, diğerinin ise üzerindeki bombalı yeleğin infilak etmesi sonucu etkisiz hale geldiği bildirildi.

DAEŞ’li teröristlerce infaz görüntüleri yayınlanan Habeşi konuşmasında 3 ay 11 gündür örgüt tarafından esir tutulduğunu, Sina'daki Azra Meryem Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu olduğunu ve bu kilisenin DAEŞ'e karşı polis ve ordu mensuplarıyla iş birliği içinde olması nedeni ile kaçırıldığını söylemişti.