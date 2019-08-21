Mısır Yüksek Medya Konseyi Genel Sekreteri gözaltına alındı Mısır'daki medya kurumlarından sorumlu en üst resmi makam olan Yüksek Medya Konseyinin Genel Sekreteri Ahmed Selim hakkında rüşvet soruşturma kapsamında 4 gün gözaltı kararı verildi

KAHİRE (AA) - Mısır Yüksek Medya Konseyi Genel Sekreteri Ahmed Selim, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, Ahmed Selim'in rüşvet soruşturması kapsamında 4 gün gözaltında tutulmasına karar verdi. Haberde, soruşturmanın içeriği hakkında ayrıntı paylaşılmadı. Yerel medyada dün Mısır güvenlik güçlerinin Yüksek Medya Konseyi Genel Sekreteri Selim'i rüşvet suçlamasıyla gözaltına aldığı yönünde haberler çıkmış, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmamıştı. Mısır'daki medya kurumlarından sorumlu en üst resmi makam olan Yüksek Medya Konseyinin başkanlığını, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e yakınlığıyla bilinen Mekrem Muhammed Ahmed yapıyor. Yüksek Medya Konseyi, ülkedeki medya kurumlarının yayın akışının denetimini yapıyor. 2016'da kurulan Konsey, lağvedilen Mısır Enformasyon Bakanlığının görevini üstlenen bağımsız bir kurum olarak nitelendiriliyor.

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