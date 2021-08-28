Mısır ve Katar'dan kriz sonrası bir ilk

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi görüşmede, Mısır'ın, karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iyi niyet çerçevesinde gerçek bir işbirliği istediğini vurguladı.

Katar Emiri ise iki ülke ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmelerden ve son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ile Katar-Mısır arasında iş birliğinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emir Temim, Mısır'ın bölgesel düzeyde güvenlik, istikrar ve kalkınmanın tesisinde ve Arap dünyasının meselelerinin savunulmasında oynadığı stratejik rol ışığında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Görüşmede, ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırmak için istişarelerin sürdürülmesi ve farklı alanlarda işbirliği mekanizmalarının yeniden hayata geçirilmesi için karşılıklı adımların atılması konusunda uzlaşı sağlandı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre ise Sisi-Temim görüşmesinde ikili ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ele alındı.

Sisi ile Temim, Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana ilk defa bir araya gelmiş oldu.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.