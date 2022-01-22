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Dünya Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de dikkat çeken tatbikat
Dünya

Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de dikkat çeken tatbikat

Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 19:55:00 -
Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de dikkat çeken tatbikat

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata Mısır deniz kuvvetlerinden “Port Said” fırkateyni, Fransa donanmasından da “La Provence” fırkateyninin katıldığını aktardı.

Abdulhafiz, tatbikat kapsamında Akdeniz’de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Abdulhafiz ayrıca tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.

Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

Mısır ve Fransa son olarak Kızıldeniz’de 18 Kasım 2021’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

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