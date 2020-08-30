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Aktüel Mısır ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseldi
Aktüel

Mısır ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseldi

Ürdün'de ise vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 02:41:16 -
Mısır ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 376'ya, Cezayir'de1491'e yükselirken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 14 kişi daha hayatını kaybetti ve 212 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 5 bin 376'ya, tespit edilen vaka sayısı da 98 bin 497'ye çıktı.

Ülkede toplam iyileşen sayısı ise 71 bin 302 oldu.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 379 kişinin enfekte olduğu, 281 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, bu verilerle Kovid-19'dan ölümlerin 1491'e, vakaların 43 bin 782'ye, iyileşenlerin sayısının da 30 bin 717'ye çıktığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülke genelinde 24 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 183'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca 79 kişinin hastalığı yenmesiyle toplam iyileşen sayısının 1466'ya ulaştığı kaydedildi.

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