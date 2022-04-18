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Dünya Mısır ve ayçiçeği yağlarında büyük tehlike!
Dünya

Mısır ve ayçiçeği yağlarında büyük tehlike!

Yapılan bazı araştırmalar, mısır, ayçiçeği, palmiye ve soya fasulyesi yağlarının ısıtıldığında çeşitli kanserlerle bağlantılı olduğu bilinen aldehit kimyasallarını açığa çıkardığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:38:00 - 2022-04-18 12:07:47
Mısır ve ayçiçeği yağlarında büyük tehlike!

İngiltere'deki DeMonfort Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, bitkisel yağlarda kızartılan yemeklerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen günlük miktardan 200 kat daha fazla aldehit içerdiği bulundu.

Express'te yer alan habere göre, çalışma ilginç bir şekilde, yemekleri zeytinyağı, domuz yağı ve tereyağı ile pişirmenin çok daha düşük miktarlarda aldehit ürettiğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, Hindistan cevizi yağının ise tüm yağların en sağlıklısı olabileceğini öne sürdü.

Dört doğal yağdan elde edilen bazı genetik bileşiklerin vücut için toksik olabileceğini öne süren araştırmacılar, yiyecekleri kızartırken bu dört bitkisel yağdan kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.

Araştırma, toksik bileşiklerin retinaldehitin oksitlenmesini destekleyerek yiyeceği retinoik aside dönüştürebileceğini öne sürüyor. Bu da kanser hücrelerinin büyümesine ve hayatta kalmasına yol açabilir.

Bununla birlikte, sağlık kurumları, yüksek kolesterol gibi kalp hastalığı belirteçleri ile doğrudan ilişkili olduğu için, doymuş yağın düzenli tüketimine karşı tavsiyede bulunuyor.

Dahası, bazı epidemiyolojik araştırmalar, aldehitlere maruz kalmanın insanlarda kansere neden olduğuna dair ikna edici bir kanıt olmadığını öne sürüyor. Dünya Kanser Araştırma Fonu, az miktarda yağ almanın, vücudun vitaminleri emmesine yardımcı olarak sağlık yararları sunabileceğini bile öne sürüyor.

Başka bir araştırma da, yemeklik yağların yeniden kullanılmasıyla gelen ek bir riskin altını çizerek, bunun kolon kanseri riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Bunun nedeni, ayrıştırılmış yağların mutasyon ve kanserin yayılmasını başlatan genleri değiştirerek kanser riskini artırabilmesidir. Tekli doymamış ve doymuş yağlardan oluşan yağlar ise ısıya daha dayanıklı olma eğilimindedir. Bunlar arasında, her ikisi de oleik asit gibi daha yüksek düzeyde tekli doymamış yağlara sahip olan kolza tohumu ve zeytinyağı sayılabilir.

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Ekonomi

Kooperatif ve birliklere hibe desteği

 

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Yorumlar

Mesut SARP

Bu büyük tehlike şu yağ kıtlığında mı aklınıza geldi?

bir vatandaş

Kışın soğan ekmek bağışıklığı güçlendiriyordu, şimdi de ayçiçek yağı kanser yapıyor öyle mi? Milletin aklı ile dalga geçmeyi bırakıp can yakan fiyatlara çözüm üretecek icraatlerle ilgili haber yapın. Çok komik duruma düşüyorsunuz.
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