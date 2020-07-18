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Mısır unlu patlıcan kızartması nasıl yapılır? | Mısır unlu patlıcan kızartması tarifi

Kolay mısır unlu kızartma tarifi | Patlıcanın yakışmadığı yemek yok gibi. Bu leziz sebzeyi mısır unuyla kızartıp farklı bir yemek hazırlayabilirsiniz. Pek çok kişi “Patlıcan kızarması nasıl yapılır?” , “Çıtır patlıcan kızartması” , “Mısır unlu patlıcan kızartması için gerekli malzemeler” konularını araştırıyor. İşte, çıtır patlıcan kızartması tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:12:00 -
Mısır unlu patlıcan kızartması nasıl yapılır? | Mısır unlu patlıcan kızartması tarifi

Patlıcana kim ‘hayır’ dilebilir ki! Lezzetli olduğu kadar farklı bir patlıcan kızartması yapmak içinse ihtiyacınız olan mısır unu. İşte, sofralarınızı şenlendirecek patlıcan kızartması tarifi.

Mısır unlu patlıcan kızartması tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan
  • 1 su bardağı mısır unu
  • Tuz
  • Sıvıyağ

Mısır unlu patlıcan kızartması nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun.

Patlıcanları uzun dört eşit parçaya bölün.

Tuzlu suda patlıcanları 10-11 dakika kadar haşlayın.

Mısır ununu geniş bir tepsiye boşaltın.

Patlıcanları tencereden alıp süzün.

Patlıcanları mısır ununa güzelce bulayın.

Ardından kızdırdığınız yağda patlıcanları kızartın.

Patlıcanı sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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