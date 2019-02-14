Mısır: Türk uçakları tepemizde uçuyor

Barbaros sismik araştırma gemisi tarafından yürütülen doğal gaz araştırmalarının yanı sıra Türkiye Petrollerinin bölgedeki ruhsat sahalarında yürüttüğü sondaj faaliyetleri de devam ediyor. Fatih sondaj gemisinin Alanya-I kuyusundaki sondaj faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye'nin satın aldığı ikinci sondaj gemisi Deep Sea Metro I'in de yönü de değiştirildi. Karadeniz'de sondaj yapması planlanan yeni sondaj gemisi Akdeniz'de ikinci sondaj faaliyetini başlatacak. Önümüzdeki günlerde yeni sahanın belirlenerek faaliyetin başlatılması planlanıyor.

Tüm bunlar olurken Türkiye istihbarat faaliyetlerini de arttırıyor. Yönetimindeki Mısır'da son dönemde Türk casus uçakları paniği yaşanıyor. Mısır İstihbarat Dairesi Türk Hava Kuvvetleri BOEING 737-7Es model keşif uçağının Mısır hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Bölgeden radar yayını yapan İtelsky'ın görsellerini paylaşan Mısır istihbaratı Türk Hava Kuvvetleri BOEING 737-7Es model keşif uçağının rotasını yayınladı.

Yayınlanan rapor ve görsellerin ardından Mısırlı darbe yanlıları 'Türk İstihbarat uçakları tepemizde' ifadeleri kullandı.

CASA CN-235, İspanyol CASA ve Endonezyalı IPTN firmalarının ürettiği bir hafif nakliye uçağı. Türkiye'de lisansları alınarak TUSAŞ tarafından üretilmektedir.

11 Kasım 1983 yılında üretilmeye başlayan uçak, 1 Mart 1988'de hizmete girmiştir. En büyük kullanıcı Türkiye olarak biliniyor. Türkiye'nin Envanterinde 52 tane CN-235 bulunuyor.

CN-235 uçağı istihbarat amaçlı kullanılıyor.