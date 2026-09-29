  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahya Sinvar’ın naaşından bile korkuyorlar! Terörist Ben-Gvir’den görülmemiş şerefsizlik Kritik savunma hattında hiç ikili mücadele kazanamayınca: Daha ne kadar Merih Demiral? Kritik savunma sanayi şirketi kundaklandı: Sabotajın arkasından o ülke çıktı Dünyanın en garip evi: Yan odaya geçerken ülke değiştiriyor! Olay büyüyor: Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na mesaj: Futbol IQ'su düşük Hezimet skor sonrası ortalık toz duman: Barış Alper 'olmayan' forvetin arkasında oynuyor gibi! Binlerce yıllık... Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'de biri kadın iki kişinin insan mezarları bulundu Ömer Koç'un tepkisiyle ilgili olay sözler: Beklenmedik bir çıkış bu, insan bir bit yeniği arıyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İztuzu Sahili'nde 30 bin yavru Caretta mavi sularla buluştu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İztuzu Sahili'nde 30 bin yavru Caretta mavi sularla buluştu!

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde yumurtalarından çıkan 30 bine yakın sevimli yavru, Akdeniz'in serin sularına kavuştu.

#1
Foto - İztuzu Sahili'nde 30 bin yavru Caretta mavi sularla buluştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının popülasyonu izleniyor ve yuvaları korunuyor.

#2
Foto - İztuzu Sahili'nde 30 bin yavru Caretta mavi sularla buluştu!

DEKAMER Arazi Koordinatörü Bumin Kağan Arslan, yuvalama sezonunun nisan ayında başladığını, ilk yuvayı 1 Mayıs'ta tespit ettiklerini söyledi. Yuvalama döneminin ağustosun ilk haftasına kadar sürdüğünü vurgulayan Arslan, bu yıl ise son yuvanın 16 Ağustos'ta oluştuğunu ifade etti.

#3
Foto - İztuzu Sahili'nde 30 bin yavru Caretta mavi sularla buluştu!

BİR CARETTA CARETTA SEZONDA 4-5 YUVA YAPABİLİYOR: Arslan, "İztuzu Sahili'nde 495 yuvadan yaklaşık 30 bin yavruyu mavi sularla buluşturduk." dedi. Bir caretta carettanın sezonda 4-5 yuva yapabildiğini belirten Arslan, yuvaların kuluçka süresinin 45-60 gün arasında değiştiğini kaydetti. Kuluçka süresinin ardından yuvaları kontrol ettiklerini anlatan Arslan, içeride sıkışan yavruları kurtardıklarını, daha sonra sayım yaparak yuvaları kapattıklarını aktardı.

#4
Foto - İztuzu Sahili'nde 30 bin yavru Caretta mavi sularla buluştu!

Arslan, arazi çalışmalarının yaz sezonunda yoğunlaştığını, merkezde ise yıl boyunca yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonunun sürdüğünü belirtti. İhbarlar üzerine yaralı kaplumbağaların tedavi edilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Arslan, gönüllüler ve personelin yıl boyunca bu faaliyetlere destek verdiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi
Gündem

AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başakşehir'de düzenlenen teşkilat buluşmasında son günlerin en çok konuşulan fon soruşturması ve..
Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise k..
Nihat Doğan oğlu ile kamera karşısına geçti: ‘8 daire sattım’ deyip hıçkırarak ağladı!
Gündem

Nihat Doğan oğlu ile kamera karşısına geçti: ‘8 daire sattım’ deyip hıçkırarak ağladı!

Boşandığı İranlı eşinden olan oğlu Badıkan ile kamera karşısına geçen şarkıcı Nihat Doğan, Covid-19 salgının yaşandığı pandemi döneminde eko..
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23