Mısır, Sudan'daki iç savaşa müdahil mi olacak?

Mısır yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) artan ihlalleri karşısında, Sudan ile arasındaki ortak savunma anlaşması kapsamında harekete geçebileceğinin sinyalini verdi.

Mısır, "Sudan'daki kırmızı çizgilerinin aşılmaması konusunda" uyarıda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kahire'nin Sudan devlet kurumlarının korunmasını ve bu kurumların altını oymaya yönelik her türlü girişimin engellenmesini "aşılamayacak bir kırmızı çizgi olarak gördüğünü" belirtti.

Açıklamada "Mısır'ın uluslararası hukuk ve iki kardeş ülke arasındaki ortak savunma anlaşması tarafından güvence altına alınan tüm önlem ve eylemleri alma hakkına sahip olduğu" vurgulandı.

Açıklama, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Sudan'ın askeri lideri General Abdulfettah el Burhan arasında Kahire'de yapılan görüşmenin ardından geldi.

Görüşmelerde Sudan krizinin çözüm yollarının yanı sıra iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mısır toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'da güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için ortaya koyduğu vizyona tam desteğini yineledi.

Kahire ayrıca "Sudan'daki savaştan ve özellikle Faşir kentinde Sudanlı sivillere karşı işlenen korkunç katliamlardan duyduğu ciddi endişeyi" dile getirdi.

Açıklamada "bu gelişmelerin insani krizi daha da kötüleştirdiği ve Sudan'ın gelecekteki istikrarına ilişkin korkuları derinleştirdiği" belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, "Sudan'ın birlik, bütünlük ve egemenliğinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin Mısır'ın ulusal güvenliğini doğrudan etkileyeceğini ve iki ülke arasındaki coğrafi, güvenlik ve stratejik çıkarların iç içe geçmiş olması nedeniyle Sudan'ın ulusal güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğunu" kaydetti.

Ayrıca "Sudan'ın kaynaklarına müdahale etme ya da topraklarını bölme girişimlerini reddettiğini" ifade etti. Kahire ayrıca "Sudan'da herhangi bir paralel oluşum oluşturulmasına ya da bu oluşumların tanınmasına karşı olduğunu" açıklarken, "insani bir ateşkes" çağrısında bulundu.

Kaynak: Mepa News