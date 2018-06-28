Mısır severlere iyi haber!

Mısır, lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da faydalıdır. İçerisinde A, B ve C grubu vitaminleri barındırdığı gibi, magnezyum, fosfor, demir, potasyum ve manganez minerallerini bulundurur.

Mısır içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlık açısından sayısız fayda sağlıyor. Tam bir potasyum deposudur. Çok fazlaca karbonhidrat içermektedir. Protein açısından da zengin olan mısır doymamış yağlar ve sodyum içerir.

Genel sağlık içinde faydalı olan mısır haşlanmış, kebap, patlamış közde ve yemeklere ilave edilerek tüketilmektedir. Aynı zamanda salata ve mezelere lezzet verip görsellik açısından zenginlik katan mısır, yazın toplanan mahsulün, kurutulması ve tanelerinin ayrılması ile elde edilmektedir.

Aşırı mısır tüketimi bağırsakları yumuşatıyor.

Lif yönünden çok zengindir.

Beyni besliyor ve anemi hastalığını engelliyor

Vücuda enerji veriyor ve kişilerin gün içerisinde zinde kalmasını sağlıyor.