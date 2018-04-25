Mısır nişastasını halınıza dökerek temizlemek mümkün
Halı yıkamak ya da silmek zaman alan zor bir iştir. İşte size tek malzemeyle halınızı vakit kaybetmeden temizleyeceğiniz yöntem...25 Nisan 2018 Çarşamba 15:01
Evlerde en çok kirlenen eşya halılardır. Peki, halılarınızı çok kısa sürede pırıl pırıl yapmak ister misiniz?
İŞTE SİZLERE O PRATİK YÖNTEM...
Bir paket mısır nişastasını alın ve halınızın her yerine eşit şekilde dökün.
Bu şekilde beş dakika bekleyin. Bu işlemin ardından elektrik süpürgesi ile halınızı süpürün.
Halınızın parladığını göreceksiniz. Ayrıca nişasta halıda bulunan mikropların da yok olmasını sağlayacaktır.
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