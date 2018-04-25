Mısır nişastasını halınıza dökerek temizlemek mümkün

Evlerde en çok kirlenen eşya halılardır. Peki, halılarınızı çok kısa sürede pırıl pırıl yapmak ister misiniz?

İŞTE SİZLERE O PRATİK YÖNTEM...

Bir paket mısır nişastasını alın ve halınızın her yerine eşit şekilde dökün.

Bu şekilde beş dakika bekleyin. Bu işlemin ardından elektrik süpürgesi ile halınızı süpürün.

Halınızın parladığını göreceksiniz. Ayrıca nişasta halıda bulunan mikropların da yok olmasını sağlayacaktır.