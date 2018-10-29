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Mısır mahkemesi 164 kişiyi terör listesine ekledi

Kahire Ceza Mahkemesi, 164 kişinin ismini terör listesine ekledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:11
Mısır mahkemesi 164 kişiyi terör listesine ekledi

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, başkentteki Kahire Ceza Mahkemesi, terör listesine 164 kişinin eklenmesi yönünde karar aldı. Başta El-Cemaa el-İslamiyye örgütünden üst düzey yöneticilerin olduğu listede, Asım Abdulmacid ve Muhammed el-İslambuli'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikastı davasından suçlanan ve uzun süre hapis yatan Tarık ez-Zumur ve muhalif El-İstikbal Partisi Genel Başkanı gazeteci-yazar Mecdi Hüseyin'in bulunduğu kaydedildi.

Mahkemenin, söz konusu kararı, "devletin terörle mücadeleye bağlılığı, belirli bir zaman çizelgesine göre terör örgütlerine yönelik finans kaynaklarını takip etme ile hak ve özgürlükleri garanti etme yükümlülüğü" kapsamında aldığı aktarıldı.

Mısır yasalarına göre, terör listesine alınma adımını, mallarına el konulması ve seyahat yasağı kararları takip ediyor.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:11
  1. mısır
  2. mısır terör listesi

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