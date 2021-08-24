  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'de yapılan aşı sayısı 90 milyonu geçti
Çanakkale’deki orman yangınında yeni gelişme
İran'da günlük can kaybında yeni rekor!
Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı
Dünya Mısır Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etti
Dünya

Mısır Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etti

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Mısır, Afganistan'daki elçilik ve Ezher Kurumu çalışanlarını tahliye etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:13:00 -
Mısır Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etti

Mısır, Afganistan'daki elçilik ve Ezher Kurumu çalışanlarının tahliye edildiğini duyurdu.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Afganistan'a gönderilen askeri kargo uçağı, taşıdığı elçilik ve Ezher Kurumu çalışanlarıyla beraber dün gece geç saatlerde Kahire'ye ulaştı.

Haberde tahliye edilen kişi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Devlet televizyonu "El-Ula" ise Afganistan'dan toplam 43 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Mısır'ın tahliye kararı, Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden yaklaşık 10 gün sonra geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay