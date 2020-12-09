  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi
Aktüel

Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:47:32 -
Mısır istihbaratından bir heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısını ele almak için Gazze'ye geldi

GAZZE (AA) - Mısır'ın istihbarat teşkilatından bir heyet, Hamas yetkilileriyle görüşmek üzere Gazze Şeridi'ne geldi.

Filistinli bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Beyt Hanun (Erez) sınır kapısından Gazze'ye gelen heyet, İsrail ile ateşkes, Filistin uzlaşısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını görüşecek.

Ziyaretin birkaç saat süreceğini belirten kaynak, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Gazze halkının İsrail ablukası sebebiyle insani krize dönüşen yaşamı, Kovid-19 salgını ile daha da kötüleşti.

Mısır, İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunun yanı sıra, Filistin uzlaşısında Fetih ile Hamas arasındaki görüşmeler konusunda da rol oynuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile mü..
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili konuştu.
Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük
Ekonomi

Szijjarto: Türkiye'nin yakında dünyada ilk 10'a gireceğini gördük

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ekonomisinin yakında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacağını anl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay