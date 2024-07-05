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Gündem Mısır, Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi
Gündem

Mısır, Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2024-07-05 00:54:00 -
Mısır, Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Mısır, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmak amacıyla işbirliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret eden Abdulati, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiği 7 Mayıs'tan bu yana insani yardım akışının durduğunu vurguladı.

Refah Sınır Kapısı'nın yeniden çalışır hale gelmesinin; İsrail'in, kapıdan çekilmesi ve Filistin yönetiminin buranın idaresine dönmesini kabul etmesi, insani alanda çalışanlara koruma sağlanması gibi bazı şartlara bağlı olduğunu ifade eden Abdulati, İsrail'in Gazze ile olan sınır kapılarını açması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Mısır'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdulati ayrıca, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

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