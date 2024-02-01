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Dünya Mısır Filistinli gruplara baskı yapıyor iddiası!
Dünya

Mısır Filistinli gruplara baskı yapıyor iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 09:13:00 -
Mısır Filistinli gruplara baskı yapıyor iddiası!

Mısır'ın Filistinli gruplara Gazze'de geçici ateşkes için baskı yaptığı iddia edildi.

Mısır'ın Filistinli gruplara Gazze'de geçici ateşkes için baskı yaptığı iddia edildi.

Mısır'ın , Filistinli grupları rehine takası anlaşması ve geçici ateşkes formülünü kabul etmeye zorladığı iddia edildi.

Öte yandan Mossad'ın direktörü David Barnea 9 aşamalı Gazze'deki ateşkes ve esir takası taslağını savaş kabinesine sundu.

İlk aşamada, 35 günlük bir ateşkes karşılığında kadın, hasta, yaralı ve yaşlı 35esirin serbest kalması planlanıyor.

İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, askerlerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.
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