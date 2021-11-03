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Kadın - Aile Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği tam ölçülü
Kadın - Aile

Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği tam ölçülü

Mısır ekmeği tarifi denenmiş | Çorbaların, turşuların yanına bir hayli çok yakışan mısır ekmeğini evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği gerekli malzemeler | Mısır ekmeği için hangi malzemeler yapılır? Tam ölçülü denenmiş mısır ekmeği tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:32:00 -
Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği tam ölçülü

Hem hafif hem de leziz bir ekmek tarifi arayanlar “Evde mısır ekmeği nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mısır ekmeği nasıl yapılır?

Mısır ekmeği tam ölçülü

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı beyaz un
  • 10 su bardağı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 5 su bardağı sıcak su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Yoğurma kabının içerisine sıvı yağ ve su hariç tüm malzemeleri alın.

Bir kaşıkla tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Ardından karışımın ortası havuz şeklinde açılır.

Yarım su bardağı sıvı yağ ile 1 su bardağı sıcak su eklenir ve hamur yoğurulmaya başlanır.

Kalan su azar azar ilave edilir.

Hamuru cıvık olması gerekiyor.

Hamuru yağlı kağıt serili bir tepsiye dökün ve elinizle bastırarak tepsiye hamuru yayın.

Son olarak ekmeğin üzerine un serpip önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına ekmeği sürün.

Ekmek kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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