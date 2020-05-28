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Aktüel

Mısır Çarşısı 1 Haziran’daki açılışa hazır

Korona virüs salgınıyla birlikte kapatılan Mısır Çarşısı, normalleşme adımlarıyla yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:49:51 -
Mısır Çarşısı 1 Haziran’daki açılışa hazır

Korona virüs salgınıyla birlikte kapatılan Mısır Çarşısı, normalleşme adımlarıyla yeniden açılmaya hazırlanıyor. Tarihi Mısır Çarşısı, Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.


Korona virüs salgınıyla birlikte bir süredir kapalı olan Mısır Çarşısı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran’da açılacak tarihi çarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Belediye ekipleri tarihi çarşıyı köpüklü su ile yıkayarak en ince noktasına kadar dezenfekte etti.

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